Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: Başvuru tarihi belli oldu mu, kılavuz ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alım sürecinin 2026 Eylül KPSS'nin ardından, 2026 yılı sonunda planlandığını açıkladı. Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları, tercih işlemleri ve yerleştirme sürecinin ise ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmazken, adaylar Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Adaylar, başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin ayrıntıları ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile öğrenecek. Şu ana kadar resmi başvuru tarihi ve tercih takvimi ilan edilmedi.