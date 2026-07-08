Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: Başvuru tarihi belli oldu mu, kılavuz ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için adayların gözü başvuru takvimine çevrildi. Başvuru tarihleri henüz açıklanmazken, tercih sürecine ilişkin ayrıntıların ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 2026 yılı sonunu işaret ettiği alımda, başvuru tarihleri, KPSS şartı, branş dağılımı, tercih süreci ve ÖSYM kılavuzuna ilişkin son durum adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm detaylar ve resmi açıklamalar ışığında hazırlanan Takvim.com.tr'nin özel rehberinde...
Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için gözler resmi başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alım sürecinin 2026 Eylül KPSS'nin ardından, 2026 yılı sonunda planlandığını açıkladı. Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları, tercih işlemleri ve yerleştirme sürecinin ise ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzuyla netleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmazken, adaylar Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Adaylar, başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin ayrıntıları ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile öğrenecek. Şu ana kadar resmi başvuru tarihi ve tercih takvimi ilan edilmedi.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından 26 bin 673 personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından binlerce aday, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları beklemeye başladı. Yerleştirme sürecinin ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu sonrasında başlayacağı öngörülüyor.
Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz."
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde istihdam edilmek üzere toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihi ve şartlar ise yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.
26 BİN 673 PERSONEL HANGİ BRANŞLARA ALINACAK?
Açıklanan kadro dağılımı şu şekilde:
- Uzman Doktor: 22.983
- Doktor: 3.652
- Sağlık Teknikeri: 25
- Ebe: 9
- Hemşire: 2
- Diyetisyen: 1
|Soru
|Cevap
|KPSS puan şartı olacak mı?
|Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre personel alımı, 2026 Eylül KPSS'nin ardından planlanıyor. Ancak hangi KPSS puan türünün kullanılacağı ve taban puan şartı henüz açıklanmadı. Bu bilgiler tercih kılavuzunda yer alacak.
|Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları başvurabilecek mi?
|Bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı. Başvuru yapabilecek öğrenim düzeyleri, yayımlanacak tercih kılavuzunda ilan edilecek.
|Başvurular nasıl yapılacak?
|Başvuru yöntemi henüz açıklanmadı. Tercih ve yerleştirme sürecinin, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda yürütülmesi bekleniyor.
|Başvurular ais.osym.gov.tr üzerinden mi yapılacak?
|Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru ekranı ve başvuru yöntemi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek.
|Geçmiş yıl süreçleri nasıldı?
|Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 2024 KPSS ile geçen yıl 47 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirildi. Bakan ayrıca, bunun öncesinde de iki ayrı personel alımı yapıldığını ifade etti.
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