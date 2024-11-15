Deniz Gül’ün yerine Bertuğ kadroda

A Milli Takım'da sakatlık geçiren Deniz Gül'ün kadrodan çıkarıldığı ve yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiği açıklandı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "A Milli Takımımızın antrenmanında sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı" Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 5. Maçında yarın Galler'i konuk edecek. Kayseri'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak.

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