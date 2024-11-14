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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı

Güneş, “Tabi ki burada kahrolacağız, bu bize yakışan bir oyun edğil, sonuç değil, acı çekeceğiz; ama pes etmeden savaşacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalar yaptı

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Şenol Güneş dün basın toplantısı gerçekleştirerek takımın son durumunu masaya yatırdı. Tecrübeli teknik adam, "11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık" dedi. Güneş, "Tabi ki burada kahrolacağız, bu bize yakışan bir oyun değil, sonuç değil, acı çekeceğiz; ama pes etmeden savaşacağız. Daha fazla birbirimize yanaşıp bu durumdan kurtulmak durumundayız. Geniş kadromuz var. Kadronun genişliği, sayısal fazlalığı rekabeti ve başarıyı getirmedi. Çünkü olumsuzluklar üzerine gidince geniş kadroda dışarda kalan da mutsuz oluyor, içerde kalan da bekleneni vermediği zaman o da mutsuz oluyor. Haklı olarak tartışmalar da var. 'Neden onlarla başladık' şeklinde. Eldeki mevcut oyunculardan o günkü duruma göre oynaması gereken tecrübeli ve daha çok uyum sağlayacak oyuncularla öne gidip bir de takımın şartlarına bağlı olarak sakatlığı ve oynadığı mevkiler itibariyle başarıyı yakalayacağım oyuncularla devam edip sonuç almaya çalıştık" diye konuştu.

ARAMIZDA OLMAYACAKLAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı kalan Umut Bozok, Denswil, Bardhi ve Orsic ile ilgili olarak, "Kendileri için de daha iyi olacağı için kulüp bulup gitmeliler. Biz de bunların gelecek planımızda olmadıkları için değerlendirmelerini kendilerinin yapmalarını istedik. Hem ekonomik hem teknik olarak daha iyi olacağını düşündük. O yüzden aramızda olmayacaklar" dedi.

GÜRCİSTAN'A GİDECEĞİM
Fırtına'nın hocası Şenol Güneş, kendilerine uygun oyuncular alacaklarını belirterek, "Daha önce izlediğiniz oyuncuları bugün de alabilirsiniz. Marcelo diye bir oyuncu vardı, Trabzonspor'a bakmıştım. Polonya'da Wisla'da Glowacki ile birlikte oynuyordu. 500 bin euro'ya Glowacki'yi alabildik. Cumartesi günü Gürcistan'a, Batum'a gideceğim. Orada izleyeceğimiz oyuncular olacak" şeklinde konuştu.

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