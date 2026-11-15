Olay, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: "İTTİRME OLABİLİR"

Kızının ölümünün intihar olduğuna inanmadığını belirten baba Yalçın Çınar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların aydınlatılmasını istedi.

Çınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadeleyi başlatacağız. Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız yanıyor, dik duracağız. Kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Her şey açıklandığı gibi değil" ifadelerini kullandı.

Kızının ölümüyle ilgili anlatılanları kabul etmediğini söyleyen Çınar, "Öyle balkona çıktı, 'şunu içti', 'bunu içti' gibi açıklamaları reddediyoruz" dedi.