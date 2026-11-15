Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde babadan ittirme şüphesi! ATV Haber'e anlattı: Kesinlikle intihar değil
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili babası Yalçın Çınar ilk kez ATV Haber'e konuştu. Kızının intihar ettiğine inanmadığını belirten Çınar, "Kesinlikle intihar değil, kasıt olabileceğini, ittirme olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Çınar, kızının gelecek hafta nişanlanmayı planladığını da açıkladı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden asistan doktor Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, acılı babası Yalçın Çınar ilk kez ATV Haber'e konuştu.
8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Olay, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan düştü.Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde baba ATV Haber'e konuştu
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: "İTTİRME OLABİLİR"
Kızının ölümünün intihar olduğuna inanmadığını belirten baba Yalçın Çınar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların aydınlatılmasını istedi.
Çınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadeleyi başlatacağız. Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız yanıyor, dik duracağız. Kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Her şey açıklandığı gibi değil" ifadelerini kullandı.
Kızının ölümüyle ilgili anlatılanları kabul etmediğini söyleyen Çınar, "Öyle balkona çıktı, 'şunu içti', 'bunu içti' gibi açıklamaları reddediyoruz" dedi.
"ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR"
Olayın dışarıdan bir müdahale sonucu meydana gelmiş olabileceğinden şüphelendiğini belirten acılı baba, şunları söyledi:
"Kızım kendini savunabilecek durumda değil. Dışarıdan bir etki olmadığı sürece orası düşülecek bir yer değil. Kesinlikle intihar değil, kasıt olabileceğini, ittirme olabileceğini düşünüyoruz. 'İçti', 'düştü' ifadeleri bizi tatmin etmedi. Çelişkili ifadeler var."
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NİŞAN YAPACAKTIK"
Yalçın Çınar, kızının ölümünden önce nişan hazırlığı yaptığını da açıkladı.
Acılı baba, "Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Kızım bana 'Yüzükleri alacağız baba' demişti. Ben de 'Tabii kızım' dedim. O gün gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş" ifadelerini kullandı.