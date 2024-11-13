En çok Semih’in numarası yandı

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş ile ligde 11, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 6, Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 18 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda toplam 76 kez oyuncu değiştirdi.

Bu süreçte Semih Kılıçsoy, 13 kezle değişiklik tabelasında forma numarası en çok yanan futbolcu oldu. 18 mücadelenin 16'sında forma giyen Semih, sadece 3 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Geriye kalan 13 maçın 7'sinde oyuna sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 defa da kenara çağrıldı.