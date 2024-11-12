Beşiktaş’ta Joao Mario hüsranı

Beşiktaş'ın transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı Portekizli orta saha Joao Mario gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Siyah-Beyazlı takımın zorunlu satın alma opsiyonuyla 3 yıllığına renklerine bağladığı ve bu süre boyunca toplam maliyeti 9,5 milyon Euro'yu bulacak olan yıldız futbolcu şu ana Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı.

Mario bu periyotta etksiz bir görüntü çizerken sadece 1 asist yapabildi. Orjini orta saha olan ancak Siyah-Beyazlılar'a kanat oyuncusu olarak transfer edilen Mario, kanat meviklerinin yanı sıra 8 ve 10 rumaralı pozisyonlarda da görev yapsa da performansıyla beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli futbolcu Başakşehir maçındaki performansıyla da taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı.