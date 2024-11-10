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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 91-88 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’ndeki dev derbide G.Saray, Beşiktaş’ı 10 sayı geriden gelerek yıktı. Otis Livingston attığı 31 sayıyla maça damgasını vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş’ı 91-88 mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Nefesleri kesen derbide Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 91-88 mağlup ederek rakibine ligde 2.yenilgiyi tattırdı.

Büyük çekişme içinde geçen maçın ilk periyodunu Kartal 27-25 önde geçmesine rağmen devre 46-46 bitti. 3. periyot Beşiktaş'ın 71-64 üstünlüğüyle geçildi. Ancak son periyotta parkede bambaşka bir Cimbom vardı. Özellikle Livingston attığı 31 sayıyla yıldızlaşırken Galatasaray karşılaşmadan 91-88 galip ayrılmayı başardı.

Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla ligde 2. kez mağlup oldu. Aslan ise ezeli rakibi Beşiktaş önünde aldığı galibiyetle ligde 3. kez kazandı. Ligde oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Büyükçekmece-Karşıyaka: 75-82, Darüşşafaka-Tofaş: 78-87, Aliağa Petkim-Türk Telekom: 68-75.

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