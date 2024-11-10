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Hesaplı emeklilik fırsatı

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret artışı gündem oldu. Asgari ücrete yapılacak artış emeklilik için prim alacakların maliyetini de artıracak. O yüzde 31 Aralık’a kadar başvuranlar kazançlı çıkacak. Üstelik ödeme de 2 ay sonra. İşte o hesaplar...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Hesaplı emeklilik fırsatı

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Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca vatandaş hesap yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken çalışanlar ise asgari ücrete yapılacak artışı merak ediyor. Bunların yanında emeklilik için primi eksik olanlar da borçlanma hesabı yapıyor. Erkekler askerlikte geçen süreleri borçlanarak yani satın alarak primlerine ekleyebiliyor.

Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 gün satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Bu borçlanmalar için ödenecek paralar uygulamadaki brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45'e çıkıyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelecek bir zam yapılacak borçlanma miktarlarını da artırıyor. Örneğin bu yıl 12 aylık borçlanma miktarı 20.002 liralık brüt asgari ücrete göre 76.807 lira olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete gelecek yüzde 30-40 zam düşünüldüğünde bu rakam 99.849 TL-107.530 TL gibi bir rakama çıkacak. Gurbetçiler için bu fark daha da büyüyecek. Bakıldığında bu yıl 31 Aralık'a kadar yapılacak borçlanma her durumda asgari ücret artacağı için daha kazançlı olacak.

ÖDEME ŞART DEĞİL
Borçlanma yapmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvurmaları halinde hesaplamaları bu yıl geçerli asgari ücretten yapılacak. Başvuru bu konuda yeterli oluyor. Ödemeler ise iki ay sonra yapılıyor. O yüzden öncelikle e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden başvuru yapmak yeterli olacak. 2 ay sonra imkan olmadığında eğer ödeme yapılamazsa başvuru iptal ediliyor. Ancak hak kaybolmuyor. İstenildiği zaman tekrar başvuru yapılabiliyor.

KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
Primi eksik olan EYT'liler bu fırsattan yararlanabilir. Yine emekli olmak için gününü dolduracak ve askerlik ya da doğum borçlanması yapacak tüm sigortalılar bu yıl içinde başvuru yaparsa kazançlı çıkacak. Ayrıca geçmiş dönemde Bağ- Kur günleri olan ve bunları ihya edecekler de bu yılki asgari ücretten ödeme yapmak için 31 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL ARTAR
Önümüzdeki aydan itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlayacak. Enflasyon en önemli veri olacak. Son Merkez Bankası raporunda enflasyon tahmini yüzde 44 olarak yukarı revize edildi. Bu rakamlar da masaya gelecek.

6 AYLIK ORAN DEĞİŞİYOR
Emeklilerin ve memurların beklediği 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahmininden sonra değişti. Yüzde 44'lük yıl sonu beklentisine göre 6 aylık oran da yüzde 15.45 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 15.45 enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.

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