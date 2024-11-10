Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy mutlu olmanın sırlarını verdi!

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Bahadır, sarf ettiği "Cesur giyinmekten hoşlanıyorum" sözleri için, "Cesur giyinmeyi açık giyinmek ve dekolte giyinmek anlamında söylemedim. Giyinmemi kimseye danışmadan, canım ne giymek istiyorsa öyle giyinmekten bahsetmiştim" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Gökçe nerede nasıl giyineceğini zaten bilir" dedi. Eşine kıyafet konusunda fikirler sorduğunu belirten Ersoy, "Renk olarak soruyorum. Diğer şeyleri de soruyorum. Kadın gözü her erkek için lazım. Kadın gözü dünyayı güzelleştiriyor" açıklamasını yaptı. Yüzü gülen Bahadır, "Mutlu olmayı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.