Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluk ve rüşvetin yanı sıra "uçkur" skandallarıyla gündemden düşmüyor.



"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sonra 57 yaşındaki CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında gayri ahlaki bir vaziyette yakalandı. Özkan Yalım'a otel odasında baskın: Şok saklama yöntemi!

Yalım, otelde kayıtsız olarak konaklayan sevgilisinin iç çamaşırına telefonunu sakladı.



Rüşvet ve irtikap suçlarından gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'nın diğer sevgilisi de Kocaeli'nde enselendi.



Cumhuriyet Halk Partisi ise kurumsal olarak Uşak'taki uçkur ve haram düzenine arka çıktı. CHP'li kurmaylar "siyasi operasyon" diyerek Özkan Yalım'ı aklamaya kalktı.





ÖZGÜR ÖZEL ÇARK ETTİ: ÖZKAN YALIM AİLESİNE KARŞI SORUMLUDUR



Yalım'ın otel odasındaki görüntülerinin kamuoyunda infial uyandırması üzerine CHP Genel Merkezi bu ahlaksız bagajı kaldıramadı.



Toplumun tepkisini gören ve gelişmelerin siyasi maliyetinden korkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çanakkale mitinginde, "O görüntüler ve tabii ki şu anda dört gün içeride, nedir konuşup kendini anlatacak. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.