Hadjam hamlesi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın son dönemde özellikle savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Masuaku ile devre arasında yollarını ayırması bekleniyor. Kartal'ın Kongolu sol beki göndermesi durumunda geçtiğimiz transfer döneminde de gündemine gelen Young Boys'un 21 yaşındaki sol beki Jaouen Hadjam'a teklif yapacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar geride kalan transfer döneminde Chamberlain ile yollarını ayırıp Hadjam'ı transfer etmek istemiş ancak İngiliz oyuncunun gitmek istememesi nediniyle transfer iptal olmuştu. Young Boys'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalardaki performansılma Kartal'ın dikkatini çeken futbolcunun İsviçre ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Bu sezon 18 maça çıkan ve skor katkısında bulunamayan Hadjam'a güncel verilere göre 2,5 milyon Euro değer biçiliyor.

OCAK'TA İMZAYI ATTI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Hadjam, 19 Ocak 2024'te Fransız ekibi Nantes'tan 1 milyon 300 bin Euro'ya Young Boys'a transfer olmuştu.