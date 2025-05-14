İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den bir çok isim geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Bu isimlere son olarak Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ile Ahırlı ve Altınekin Belediye Başkanları da eklendi.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ekici, AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katıldı.

Ekici'ye rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti'ye geçen Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifasını şu ifadelerle duyurmuştu: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MİLLETVEKİLİ SAYISI 11'E YÜKSELDİ Ekici'nin katılımıyla birlikte AK Parti'nin Konya'daki milletvekili sayısı 11'e yükseldi. Partinin mevcut vekilleri arasında Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman yer alıyor.