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Çok laf az iş

Fenerbahçe’den yıllık 10.5 milyon Euro kazanan ve sürekli Türk futbolunu eleştiren Mourinho’nun ekibi AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Avrupa’da 4 maçta 5 puanla 24. sırada. Taraftarlar, Portekizliden artık sahaya odaklanmasını istiyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Çok laf az iş

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UEFA Avrupa Ligi'nde gelen yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefinde Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho vardı. 50 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan ve Sarı-Lacivertliler'den yıllık 10,5 milyon Euro kazanan deneyimli teknik adam, buna karşılık Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Sürekli Türk futbolunu eleştiren Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe 4 maçta topladığı 5 puanla 24. sırada yer alıyor.

SAHAYA KONSANTRE OLMALI
Sarı-Lacivertli taraftarlar da AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası Portekizli çalıştırıcı hakkında yaptıkları yorumlarda saha dışı olaylardan vazgeçip sahaya odaklanması gerektiğini belirtiyor. Yapılan yorumlarda genellikle "Mourinho çok konuşuyor. Artık biraz da iş yapmalı" ifadesi ön plana çıkıyor. Sarı-Lacivertliler 11 haftası geride kalan ligde ise 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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