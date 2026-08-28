Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada: Türkiye-Polonya maçı canlı skor ve set sonuçları
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabının son maçında Polonya karşısında namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıktı. Almanya galibiyetiyle son 16 turunu garantileyen Ay-Yıldızlılar, mücadelede galibiyet hedefliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.
A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi. Gruptaki son karşılaşmada Polonya 'yı konuk eden Ay-Yıldızlılar grup aşamasını kayıpsız tamamlamak istiyor.
Türkiye – Polonya: 3-9 (5. Set Oynanıyor)
1. Set Sonucu: 25-15
2. Set Sonucu: 21-25
3. Set Sonucu: 22-25
4. Set Sonucu: 25-16
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son mücadelesinde Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye-Polonya karşılaşması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 19.00'da başladı.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Polonya karşılaşması, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.