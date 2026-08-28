CANLI YAYIN
Geri

Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada: Türkiye-Polonya maçı canlı skor ve set sonuçları

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabının son maçında Polonya karşısında namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıktı. Almanya galibiyetiyle son 16 turunu garantileyen Ay-Yıldızlılar, mücadelede galibiyet hedefliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada: Türkiye-Polonya maçı canlı skor ve set sonuçları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi. Gruptaki son karşılaşmada Polonya 'yı konuk eden Ay-Yıldızlılar grup aşamasını kayıpsız tamamlamak istiyor.

Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada: Türkiye-Polonya maçı canlı skor ve set sonuçları-2

Türkiye – Polonya: 3-9 (5. Set Oynanıyor)

1. Set Sonucu: 25-15
2. Set Sonucu: 21-25
3. Set Sonucu: 22-25
4. Set Sonucu: 25-16

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son mücadelesinde Polonya ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye-Polonya karşılaşması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 19.00'da başladı.

Filenin Sultanları 5'te 5 için sahada: Türkiye-Polonya maçı canlı skor ve set sonuçları-3

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Polonya karşılaşması, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Juventus'tan Beşiktaş'a: Fabio Miretti imzayı attı
SONRAKİ HABER

Fabio Miretti imzayı attı

 Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni kulübünü duyurdu
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'de ayrılık!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler