Topa sahip olalım

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynanan maçta oyun üstünlüğünü zaman zaman rakibine kaptırması dikkat çekmişti. Bu konuda yardımcılarıyla birlikte analizler yapan Teknik Direktör Şenol Güneş de hafta boyunca bu noktada çalıştı. Hatta kulüp sitesinden yapılan bir antrenman paylaşımında ilk kez "Topa sahip olma çalışması" gerçekleştirildi vurgusu yapıldı. Bu konudaki sıkıntıları çözmek için yoğun mesai harcayan tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi. Fırtına bu sezon lig yüzde 57,9 topa sahip olma ile oldukça kısır bir dönem ile karşı karşıya kaldı.

ORTA PROBLEMİ

İsabetli orta ve isabetli uzun top noktasında ise ciddi sorunlar var. Karadeniz takımında yapılan isabetli orta yüzde 25 olurken 4 ortadan sadece 1 tanesinin yerini bulduğu görüldü.

10 NUMARALAR SINIFTA KALDI

Ofansif orta saha bölgesinde oynayan oyuncuların skor üretememesi Fırtına'da dikkat çekti. Bu durum takımda 10 numara krizine sebep oldu. Bu bölgede oynayan Bardhi ve Cham henüz skor katkısı yapamayarak asist sayılarında da beklenin çok uzağında kaldı.Trabzonspor'un ayrıca bu sezon başında kadrosuna kattığı 13 oyuncudan skor katkısı sadece 2 isim yapabildi.