Yasak aşk skandalıyla koltuğunu bırakan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yeni ifşası: Üçüncü sevgilisi patladı
Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ve şirket yöneticisi Kimberly Powell ile yaşadığı yasak aşk skandallarının ardından görevinden istifa eden Nvidia CEO’su Jensen Huang hakkında yeni ifşalar ortaya çıktı. Ortaya atılan son iddialarda Huang’ın kimliği açıklanmayan üçüncü bir kadınla daha ilişkisinin bulunduğu öne sürüldü.
Çinli casus sevgili skandalından sonra istifa eden Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilgili ifşalar devam ediyor.
İSTİFADAN SONRA BİR YASAK DAHA ORTAYA ÇIKTI
Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisinin patlak vermesinden günler sonra CEO'nun, şirketin sağlık birimini yöneten üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile de yasak aşk yaşadığı öğrenilmişti.
Üçüncü isim ise istifa haberinin ardından ortaya çıktı. Reuters'ın haberinde daha önce açıklanmayan bir kadından bahsedildi fakat kimliği açıklanmadı.
63 yaşındaki Huang, Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ve ABD istihbarat yetkililerinin Pekin için çalıştığından şüphelendiği Çinli iş kadını Alice Huang ile ilişkileri olduğuna dair haberlerin ardından perşembe günü istifa etti.
Huang, eşi Lori Huang ile 40 yılı aşkın süredir evli ve iki çocuğu var.
SKANDALLAR PATLAYINCA İSTİFA ETTİ
New York Times'a göre şirketin yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri kalıcı bir halef ararken geçici CEO olarak görev yapması için Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'i seçti.
POWELL İLE OTELDE GÖRÜLMÜŞTÜ
New York Times'ın beş eski veya mevcut çalışana dayandırdığı habere göre, 48 yaşındaki Powell 2008'den beri Nvidia'da çalışıyor ve doğrudan Huang'a bağlı olarak görev yapıyor. Gazetenin haberine göre, şirketin mart ayında Kaliforniya, San Jose'de düzenlenen yıllık geliştirici konferansı sırasında ikili, yakınlardaki bir otelde samimi bir şekilde görüntülendi. Görüntüleri izlemediğini belirten Times'a göre, olaya tanık olan bir kişi bu anları kaydettikten sonra Huang'ın güvenlik personeli tarafından alıkonuldu ve kendisine gizlilik sözleşmesi teklif edildi.
Alice Huang ile ilgili tartışmalar ise ayrı ulusal güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.
ÇİNLİ SEVGİLİ CASUS SKADALI
Nvidia yöneticisiyle herhangi bir akrabalığı bulunmayan ve Huang Le olarak da bilinen Çinli yönetici, daha önce gelişmiş Nvidia işlemcilerine erişim sağlayan Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed International'ın genel müdürü olarak görev yapmıştı.
ABD istihbarat teşkilatlarının, Alice'nini Nvidia CEO'su hakkında bilgi toplamak üzere Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından devşirildiği sonucuna vardığı bildirildi. Pekin casusluk iddialarını reddederken Jensen Huang'ın Çin istihbaratına bile isteye yardım edip etmediği bilinmiyor.
Nvidia'nın kurucu ortağı Huang pazar günü eşini aldattığını kabul etti ancak ilişkisi olduğu kadının kimliğini kamuoyuna açıklamadı. Şirketin yönetim kurulu başlangıçta kendisine güvendiğini ifade etmiş ve tartışmayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.