New York Times'ın beş eski veya mevcut çalışana dayandırdığı habere göre, 48 yaşındaki Powell 2008'den beri Nvidia'da çalışıyor ve doğrudan Huang'a bağlı olarak görev yapıyor. Gazetenin haberine göre, şirketin mart ayında Kaliforniya, San Jose'de düzenlenen yıllık geliştirici konferansı sırasında ikili, yakınlardaki bir otelde samimi bir şekilde görüntülendi. Görüntüleri izlemediğini belirten Times'a göre, olaya tanık olan bir kişi bu anları kaydettikten sonra Huang'ın güvenlik personeli tarafından alıkonuldu ve kendisine gizlilik sözleşmesi teklif edildi.

Alice Huang ile ilgili tartışmalar ise ayrı ulusal güvenlik endişelerini de gündeme getirdi.

Jensen Huang ve Alice Huang. Fotoğraf: Reuters

ÇİNLİ SEVGİLİ CASUS SKADALI

Nvidia yöneticisiyle herhangi bir akrabalığı bulunmayan ve Huang Le olarak da bilinen Çinli yönetici, daha önce gelişmiş Nvidia işlemcilerine erişim sağlayan Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed International'ın genel müdürü olarak görev yapmıştı.

ABD istihbarat teşkilatlarının, Alice'nini Nvidia CEO'su hakkında bilgi toplamak üzere Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından devşirildiği sonucuna vardığı bildirildi. Pekin casusluk iddialarını reddederken Jensen Huang'ın Çin istihbaratına bile isteye yardım edip etmediği bilinmiyor.

Nvidia'nın kurucu ortağı Huang pazar günü eşini aldattığını kabul etti ancak ilişkisi olduğu kadının kimliğini kamuoyuna açıklamadı. Şirketin yönetim kurulu başlangıçta kendisine güvendiğini ifade etmiş ve tartışmayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.

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Jensen Huang