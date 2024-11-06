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Top model Tülin Şahin Danimarka'da sadece 100 davetlinin katıldığı organizasyonda boy gösterdi!

Türkiye’yi yıllardır dünyada başarıyla temsil eden top model Tülin Şahin, Danimarka’da sadece 100 davetlinin katıldığı organizasyonda ‘onur konuğu’ olarak kırmızı halıda boy gösterdi. Tarzıyla büyüleyen Şahin, “Ülkem ve kendi adıma gurur duyuyorum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Top model Tülin Şahin Danimarka’da sadece 100 davetlinin katıldığı organizasyonda boy gösterdi!

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Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde doğupbüyüdüğü Danimarka'da moda dünyasının en ikonik gecelerinden birine katıldı. Şahin, Danimarka edisyonu tarafından Kopenhag'ın en lüks otellerinden birinde gerçekleştirilen ve seçkin 100 davetlinin katıldığı organizasyonda 'onur konuğu' olarak kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyaca ünlü moda dergisinin hem Türk hem de global edisyonlarından defalarca kapak olan top model, güzelliğiyle büyüledi. Şahin gecede Ralph Lauren marka elbisesiyle, Gilan'in mücevherleri ve Bvlgari çantası ile göz kamaştırdı. Şahin, Danimarka'nın bir dönem önceki başbakanı Helle Thorning Schmidt ile uzun süre moda üzerine sohbet etti.

KADIN DAYANIŞMASI!
Etkinlikle alakalı duygularını dile getiren Şahin, "Gecede kadın emeğine ve kadın dayanışmasına defalarca vurgu yapıldı. Bir diğer önemli konu da benim de yıllardan beri hem televizyon programımda hem de gittiğim her yerde dile getirdiğim sürdürülebilirlik oldu. 'Çok kıyafet değil, iyi kıyafet' vurgusu yapıldı. Kopenhag Moda Haftası bugün dünyanın en iyi beş moda haftasından biri olarak gösteriliyor. Çünkü dünyada 'sürdürülebilirliği' moda etkinliklerine en iyi yerleştiren organizasyon. Böyle bir gecede de onur konuğu olarak yer almaktan hem ülkem hem de kendim adına gurur duydum" diye konuştu.

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