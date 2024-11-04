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Mourinho’dan Mert&Çağlar sürprizi

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bodrum maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Portekizli hoca beklentilerin aksine sol bekte Kostic değil Mert Müldür'ü, savunmanın ortasında ise Becao yerine de Çağlar'ı oynattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Mourinho’dan Mert&Çağlar sürprizi

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F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bodrum maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Portekizli hoca beklentilerin aksine sol bekte Kostic değil Mert Müldür'ü, savunmanın ortasında ise Becao yerine de Çağlar'ı oynattı. Cezası biten Fred ise ilk 11'e geri döndü.

40 DAKİKALIK ŞOK GERÇEK!
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve her dakikası nefesleri kesen karşılaşma uzatmalar dahil toplam 108 dakika sürdü. Buna rağmen sürekli duraklamalar nedeniyle top sadece 40 dakika oyunda kalarak ilginç bir istatistik oluşturdu.

FENERBAHÇE ZİRVE YAPTI
Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde sezonun en yüksek rakamlarına Trabzonspor önünde ulaştı. Sarı-Lacivertliler maçta 20 şut çekerken 36 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu ve 29 orta gibi ciddi bir başarı elde etti.

TRABZON'DA 20. GALİBİYET
Trabzonspor ile F.Bahçe Trabzon'da 58. kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sarı-Lacivertli takım 3-2 galip bitirirken aynı zamanda Trabzon'da 20. galibiyetini almış oldu. Kanarya dünkü skorla Trabzonspor filelerine deplasmanda 65 gol atmış oldu.

ŞOK! DJİKU SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Alexander Djiku, Trabzonspor deplasmanında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlanan Ganalı futbolcunun durumu bugün yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.

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