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Fenerbahçe nefes kesen maçta Trabzonspor'u 90+2'de Faslı Sofyan Ambarat ile yıktı!

42’de Fred’le öne geçen Fenerbahçe’yi 59 ve 67’de iki penaltıyla Banza yanıtladı. 75’te Dzeko skoru 2-2 yaptı... Son saniyede Amrabat takımını müthiş bir zafere taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Fenerbahçe nefes kesen maçta Trabzonspor’u 90+2’de Faslı Sofyan Ambarat ile yıktı!

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Akyazı'da yine Fener kazandı... Sarı-Lacivertliler geçen sezon olduğu gibi çok tartışmalı maçta Trabzonspor'u yine sonlarda bulduğu golle 3-2 yenmeyi başardı. 42. dakikada hızlı gelişen konuk takımın atağında En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred topu filelere gönderdi: 0-1. 59. dakikada VAR incelemesi sonrası Trabzonspor penaltı kazandı. Banza skoru 1-1'e taşıdı.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
67. dakikada Trabzonspor bir kez daha VAR uyarısı sonrasında penaltı kazandı. Banza yine kaleci Livakovic'i ters köşeye yatırdı ve Trabzonspor'u öne geçirdi. 75. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Trabzonspor defansının faul beklentisi nedeniyle duraklamasını değerlendiren İrfan Can'ın pasında Dzeko arka direkte bitirdi: 2-2. 90+12. dakikada Fener öne geçti. Kostic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Amrabat'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-3. Kalan kısa sürede skor değişmedi ve bu kritik karşılaşmadan Sarı-Lacvertliler 3 puanla ayrıldı.

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