Cristian Medina gemileri yaktı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina adeta gemileri yaktı. Arjantin basınından gündem olacak iddia geldi. Genç orta sahanın Boca'daki hocası Gago ile yaptığı görüşmede "Ocak ayında ayrılacağım. Bu yüzden kafamın rahat olmasını istiyorum. Boca Juniors'a konsantre olamam" dediği öne sürüldü. Medina, Boca Juniors'un Fenerbahçe'nin teklifine henüz cevap vermemesinden dolayı tepkili. Arjantin kulübünün konuyla ilgili kararı Sarı-Lacivertliler ve futbolcu cephesinde bekleniyor. 22 yaşındaki isim bu sezon Boca ile tüm kulvarlarda toplamda 30 maçta forma giydi.

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