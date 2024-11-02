Jose Mourinho Polonyalı yıldızı gözüne kestirdi!

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Roma'nın Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Sportif Direktör Mario Branco ile 22 yaşındaki oyuncunun transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Portekizli teknik adam bu görüşmede, "Zalewski'yi çok iyi tanıyorum. İyi bir oyuncu ve transfer edersek önemli bir iş başarmış oluruz. Onu farklı pozisyonlarda oynatmayı planlıyorum. Onu takımıma istiyorum" ifadelerini kullandı.

MOURINHO MANEVİ BABASI

Bu görüşme sonrasında Branco'nun devre arasında Roma'nın kapısını çalması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi. 2011 yılında babasını kaybeden Polonyalı yıldız futbolcu Zalewski'ye 2022 yılında Jose Mourinho sahip çıkmış ve onu Roma'da A Takım'a çıkarmıştı. Genç yıldız da F.Bahçe'nin hocası Mourinho ile yeniden çalışmak istiyor.

25 KEZ MİLLİ OLDU

Roma kariyerinde 114 maça çıkan Polonyalı yıldız oyuncu Zalewski, 2 gol atarken 7 de asist yaptı. 25 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Zalewski'nin 3 golü bulunuyor.



Roma'nın yıldızı Nicola Zalewski'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.