Immobile tartışması

Avrupa ve ligde penaltısız sadece 3 gol atan Ciro Immobile'nin Galatasaray derbisindeki performansı olay oldu. İtalyan golcünün maçta şut çekememesi dikkat çeken olayların başında geldi. Ayrıca tecrübeli isim karşılaşmada hiç rakip ceza sahasında topla buluşamayarak adeta yokları oynadı. 34 yaşındaki forvetin bu performansı futbol otoriteleri ve Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından eleştirildi. Öte yandan Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan forvet, 11 yıl sonra bir ilki yaşadı. Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan mücadelede bunu yaşamıştı.

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