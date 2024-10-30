A Spor muhabiri Emre Kaplan’a atılan yumruk sonrası tepkiler peş peşe geldi

Dev derbide Galatasaray 2-1'lik skorla Beşiktaş'ı yenerken, maç sonrasında yaşananlar 90 dakikanın önüne geçti. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı yöneticilerin basın toplantısını takip ederken saldırıya uğraması gündeme oturdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü olduğu belirtilen kulüp üyesi Sezgin Gülnar'ın saldısına uğrayan Emre Kaplan hastaneye kaldırılmıştı. İlk tedavisinin ardından taburcu olan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Emre Kaplan'a kasten yaralama suçundan gözaltına alınan Sezgin Gülnar, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülnar sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR DAHA YAŞANMASIN

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan çirkin saldırıya her kesimden çok büyük bir tepki geldi. Sosyal medyada farklı renklere gönül vermiş taraftarlar yapılan saldırıyı kınarken, bir daha böyle bir şiddet olayının yaşanmaması gerektiğini savundu. Konuyla alakalı değerlendirmelerde bulunan TAKVİM Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan, "Bu yumruk sadece Emre Kaplan'a değil, Türk basınına atılmıştır" ifadesini kullandı.

SPORDA ŞİDDETİN ADI GEÇMEYECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Emre Kaplan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, "Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.