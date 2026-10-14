Üniversite öğrencilerini kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlayan, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan programdan yararlanmak isteyen gençler üniversitelerinden başvuru takvimi bilgisini alarak programa katılabilecek. İşte programın detayları...

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamıyor.

HANE GELİR ŞARTI NEDİR?

Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı adreste ikamet edenlerin, ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının 1 aylık net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor. Yurtlarda ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için ise bu şart aranmıyor.

İŞKUR’un gençlik programıyla üniversite öğrencilerine cep harçlığı desteği sağlanacak.

KATILIMCILARA NE ÖDENİYOR?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için bin 375 lira cep harçlığı ödeniyor. Ayda 14 gün katılım halinde 19 bin 250 lira ödeme yapılıyor.