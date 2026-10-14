İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor! 150 bin üniversiteliye günlük 1.375 TL, aylık 19 bin 250 TL destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 150 bin üniversite öğrencisi için başvuru süreci başlıyor. Programa katılan gençlere katıldıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayda 14 gün katılım sağlayan öğrencilerin ödemesi 19 bin 250 TL’ye ulaşacak. Başvuru şartları, gelir kriteri ve programın çalışma süresine ilişkin tüm detaylar haberimizde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdenin ardından 150 bin üniversite öğrencisinin İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor.
Üniversite öğrencilerini kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlayan, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan programdan yararlanmak isteyen gençler üniversitelerinden başvuru takvimi bilgisini alarak programa katılabilecek. İşte programın detayları...
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamıyor.
KATILIM ŞARTLARI NELER?
- T.C. vatandaşı olmak
- İŞKUR'a kayıtlı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Program talep tarihinden önceki 1 yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar üniversitenin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak (Stajyer veya çıraklar bu kapsamda değerlendirilmiyor.)
- Başvuru tarihinden önceki son 1 aylık sürede sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak
- Hane gelir şartını sağlamak
- Aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak
- Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)
HANE GELİR ŞARTI NEDİR?
Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı adreste ikamet edenlerin, ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının 1 aylık net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor. Yurtlarda ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için ise bu şart aranmıyor.
KATILIMCILARA NE ÖDENİYOR?
Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için bin 375 lira cep harçlığı ödeniyor. Ayda 14 gün katılım halinde 19 bin 250 lira ödeme yapılıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI UYGULANABİLECEK FAALİYET ALANLARI NELER?
Sürdürülebilir kampüs; kampüs altyapı ve bakım; sosyal ve kültürel; akademik ve idari; toplumsal hizmet ve iş birliği; öğrenci gelişim ve uyum; dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanıyor.
KATILIMCILAR İÇİN ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ NELERDİR?
Katılımcılara kısa vadeli sigorta primi desteği sağlanıyor. Programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkan yüzde 5.5 oranındaki sosyal güvenlik prim giderleri ödeniyor.
UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Program süresi en fazla 10 aydır.
HAFTALIK YARARLANMA SÜRESİ NE KADAR?
Haftalık yararlanma süresi en fazla 22.5 saat ve 3 gün olarak uygulanıyor.
BİR KATILIMCI PROGRAMDAN EN FAZLA NE KADAR SÜREYLE YARARLANABİLİR?
Bir katılımcı, programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabiliyor.
PROGRAMA DEVAM EDERKEN BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞILABİLİR Mİ?
Katılımcılar programa devam ederken sigortalı olarak bir iş yerinde çalışabilir.
ÖĞRENCİNİN HANGİ ALANDA ÇALIŞACAĞINA KİM KARAR VERİR?
Programlar birden fazla uygulama alanına yönelikse katılımcılar, mevzuat sınırları dahilinde üniversite tarafından istenilen alanda görevlendirilebiliyor.
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?
Noter kurası ile belirlenen katılımcı adayları için bilgi ve belge kontrolü süreci tamamlandıktan sonra şartları sağlayanlar nihai katılımcı oluyor.