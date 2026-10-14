Yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerine 57 bin TL iade ödemesi yapılması isteniyor. Özel'in, acil işler için vekillerden toplanan ıslak imzaları habersiz kullanarak CHP'ye ait 5 milyon lirayı aşkın parayı bağış adı altında Yeni Parti'ye aktardığı iddia ediliyor.

"FONDAN FARKSIZ SOYGUN"

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tablonun büyük bir skandal olduğunu vurgulayarak, "Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun. Önceden belli hazırlıkları yaparak, bir plan kurulmuş gözüküyor. Grup başkanı, genel başkandan izinsiz böyle bir adım atamaz. Bu vahim bir durumdur" yorumunu yaptı.

Özgür Özel imzalı belgede, CHP milletvekillerinin aidat hesabından kişi başı 57 bin TL ödeme yapılması talep ediliyor.

Sevigen, "Böyle bir anlayış olabilir mi? Partinin tüzel kişiliğine ait bir paraya el sürmeye cesaret edebilir misiniz? Yeni Parti'ye geçen arkadaşlara bakıyoruz, zaten büyük bir kısmı CHP'li değil" ifadelerini kullandı.



Haber: Murathan Yıldırım