Yeni Parti'ye CHP kasasından 5 milyon TL aktarıldı! Mehmet Sevigen'den tepki: "Bir gün önce soydular"
Yeni Parti kurulmadan bir gün önce, CHP Grup Başkanı Özgür Özel imzasıyla İş Bankası Akay Şubesi’ne gönderildiği belirtilen belge tartışma yarattı. Yazıda milletvekillerine 57 bin TL iade ödemesi yapılmasının istendiği öne sürülürken, CHP’ye ait 5 milyon lirayı aşan paranın bağış adı altında Yeni Parti’ye aktarıldığı iddia edildi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Yeni Parti kurulmadan bir gün önce "CHP Grup Başkanı Özgür Özel" imzasıyla Türkiye İş Bankası Akay Şubesi Müdürlüğüne gönderilen belge muhalefeti karıştırdı.
BAĞIŞ ADI ALTINDA 5 MİLYONLUK TRANSFER
Yazıda, CHP'nin aidat hesabından listedeki milletvekillerine 57 bin TL iade ödemesi yapılması isteniyor. Özel'in, acil işler için vekillerden toplanan ıslak imzaları habersiz kullanarak CHP'ye ait 5 milyon lirayı aşkın parayı bağış adı altında Yeni Parti'ye aktardığı iddia ediliyor.
"FONDAN FARKSIZ SOYGUN"
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tablonun büyük bir skandal olduğunu vurgulayarak, "Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun. Önceden belli hazırlıkları yaparak, bir plan kurulmuş gözüküyor. Grup başkanı, genel başkandan izinsiz böyle bir adım atamaz. Bu vahim bir durumdur" yorumunu yaptı.
Sevigen, "Böyle bir anlayış olabilir mi? Partinin tüzel kişiliğine ait bir paraya el sürmeye cesaret edebilir misiniz? Yeni Parti'ye geçen arkadaşlara bakıyoruz, zaten büyük bir kısmı CHP'li değil" ifadelerini kullandı.
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