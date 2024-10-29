Yine Kardeşler yine tartışma

Derbiye yine hakem kararları damga vurdu. 27. dakikada Icardi, Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem 'Devam' kararı verdi. 30'da ise Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul çıkmadığı için hakeme büyük tepki gösterdi. İlk yarının son dakikasında ise Barış Alper, Immobile'ye faul yaptı. Bu pozisyonda Beşiktaş kırmızı kart bekledi.

Icardi'nin Uduokhai'nin hamlesiyle yerde kalmasına G.Saraylılar penaltı itirazında bulundu.



Beşiktaş, Galatasaraylı Barış Alper'in Immobile'ye yaptığı faule kırmızı kart çıkmamasına büyük tepki gösterdi.



Rafa'nın Davinson tarafından düşürülmesine faul kararı çıkmayınca Beşiktaş tepki gösterdi.



G.Saray-Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler'in verdiği kararlara iki ekibin oyuncuları zaman zaman itirazda bulundu.