Gabriel Sara’dan resital

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara derbi performansıyla dikkatleri çekti. Yıldız futbolcu duran toplarda yaptığı adrese teslim 2 orta ile takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu yaptığı 2 asistin yanı sıra maç içindeki oyunuyla da alkış topladı. 90 dakika boyunca oyunda kalan Sara 58 kez topla buluştu. Attığı 32 pasın 25'inde isabet sağlayan Sambacı takım arkadaşlarına da 7 kez anahtar pas attı. Sara çıktığı 11 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken yaptığı 13 ortanın 6'sında isabet bulmayı başardı.

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