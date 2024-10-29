PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Gabriel Sara'dan resital

2 asistle galibiyeti getiren Sara 58 kez topla buluşup 32 pasın 25’inde isabet sağlarken 7 kez de anahtar pas attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Gabriel Sara’dan resital

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara derbi performansıyla dikkatleri çekti. Yıldız futbolcu duran toplarda yaptığı adrese teslim 2 orta ile takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu yaptığı 2 asistin yanı sıra maç içindeki oyunuyla da alkış topladı. 90 dakika boyunca oyunda kalan Sara 58 kez topla buluştu. Attığı 32 pasın 25'inde isabet sağlayan Sambacı takım arkadaşlarına da 7 kez anahtar pas attı. Sara çıktığı 11 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken yaptığı 13 ortanın 6'sında isabet bulmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
Kalyon
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu
Milyonların gelirine asgari ücret ayarı! Gözler komisyonda: Hangi ödemelere yansıyacak?
Türk Telekom
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
EMEKLİYE EK ZAM: Kök aylıklar artırılacak! Taban aylık ödemesi yeniden masaya yatırılacak
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Koza Holding
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
SON DAKİKA