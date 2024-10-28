Hansi Filick eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor

'Uzaylılar' lakaplı- Barcelona Alman çalıştırıcı Hansi Filick yönetiminde eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor. 4 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i 4-1'lik skorla deviren Katalan ekibi önceki gün de El Clasico'da deplasmanda Real'i 4-0'la geçti. Ayrıca Barcelona'nın, Real Madrid karşısındaki ilk 11'inde alt yapıdan yetişen 22 yaş ve altında tam 6 oyuncu yer aldı.

Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pedri, Marc Casado, Alejandro Balde ve Pau Cubarsi ile sahaya çıkan Barça bu 11 ile de 108 yıllık El Clasico tarihinde de ilke imza atmayı başardı. Öte yandan Barcelona'nın 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki genç yıldız Lamine Yamal da El Clasico tarihine geçmeyi başardı. Yıldız oyuncu dev maçta fileleri sarsan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.