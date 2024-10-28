Gurur gecesi: Avrupa’ya Türkler damga vurdu!

Dün gece milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız futbolseverlere adeta resital sundu. Benfica'nın Rio Ave'yi konuk ettiği maçın ilk 45 dakikasında hat trick yapan Kerem Aktürkoğlu 5-0 kazanılan maçta başrol oynadı. Bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı tüm maçlarda skor katkısında bulunan 26 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise deplasmanda Inter ile 4-4 berabere kaldı. 62'de oyuna giren Kenan, takımı 4-2 gerideyken 71 ve 82. dakikalarda attığı goller ile Juve'ye 1 puanı getiren isim oldu. Bu sezon Çizme ekibiyle 11 maça çıkan yıldız isim söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN