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Gurur gecesi: Avrupa'ya Türkler damga vurdu!

Benfica’nın Rio Ave’yi 5-0 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda attığı 3 golle öne çıkarken, Kenan Yıldız da Inter’e 2 gol atarak 1 puanı getirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Gurur gecesi: Avrupa’ya Türkler damga vurdu!

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Dün gece milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız futbolseverlere adeta resital sundu. Benfica'nın Rio Ave'yi konuk ettiği maçın ilk 45 dakikasında hat trick yapan Kerem Aktürkoğlu 5-0 kazanılan maçta başrol oynadı. Bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı tüm maçlarda skor katkısında bulunan 26 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise deplasmanda Inter ile 4-4 berabere kaldı. 62'de oyuna giren Kenan, takımı 4-2 gerideyken 71 ve 82. dakikalarda attığı goller ile Juve'ye 1 puanı getiren isim oldu. Bu sezon Çizme ekibiyle 11 maça çıkan yıldız isim söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asiste imza attı.

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