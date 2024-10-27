Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Inter ile Juventus 4-4 berabere kaldı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız 'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda Inter ile kozlarını paylaştı. Dev mücadele iki takımın attığı gollerle 4-4 sona erdi.

Kenan Yıldız 2 golle karşılaşmanın kaderini değiştirdi (REUTERS)

INTER KAÇTI JUVE YAKALADI

Ev sahibi ekip 15'inci dakikada Piotr Zielinski'nin golü ile 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Dusan Vlahovic eşitliği getirdi. 27'de ise bu kez Weah sahneye çıktı ve siyah beyazlılar öne geçen taraf oldu. 35. dakikada Mkhitaryan ile skoru 2-2'ye getirdi, Zielinski'nin 37. dakikadaki penaltı golüyle 3-2 öne geçti.

İlk yarı Inter'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının başına çok etkili oynayan Inter, Dumfries ile skoru 4-2'ye getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 61. dakikada Weah yerine oyuna girdi. Milli futbolcu, 71. dakikada farkı 1'e indirdi, 82. dakikada skoru 4-4'e getirdi.

Inter puanını 18, Juventus 17 yaptı.

Roma maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu derbide yer almadı.