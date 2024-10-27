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Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! İlk hat-trick geldi

Portekiz Premier Lig'in 9'uncu haftasında Rio Ave ile karşı karşıya gelen Benfica'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası devam ediyor. Lizbon temsilcisinin formasını giyen milli futbolcu, attığı 3 golle yine adından söz ettirdi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 21:53 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 21:53
Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! İlk hat-trick geldi

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Bu sezon transfer olduğu Benfica'da yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de yine gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, Portekiz Premier Lig'in 9'uncu haftasında takımı Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı mücadelede 2 gol atmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor (REUTERS)

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahasına düşen topu takip eden ve sonrasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu gol perdesini açtı. 4 dakika sonra ise Angle Di Maria'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyor Cezary Miszta'yı mağlup etti farkı ikiye çıkardı.

45'te ise hat-trick yaparak takımı adına skoru 3-0'a getiren sayıyı kaydetti.

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