Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! İlk hat-trick geldi

Bu sezon transfer olduğu Benfica'da yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de yine gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, Portekiz Premier Lig'in 9'uncu haftasında takımı Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı mücadelede 2 gol atmayı başardı.
Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor (REUTERS)
Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahasına düşen topu takip eden ve sonrasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu gol perdesini açtı. 4 dakika sonra ise Angle Di Maria'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyor Cezary Miszta'yı mağlup etti farkı ikiye çıkardı.
45'te ise hat-trick yaparak takımı adına skoru 3-0'a getiren sayıyı kaydetti.