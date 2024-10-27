Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor! İlk hat-trick geldi

Bu sezon transfer olduğu Benfica'da yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de yine gündeme oturdu. Yıldız futbolcu, Portekiz Premier Lig'in 9'uncu haftasında takımı Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı mücadelede 2 gol atmayı başardı.