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Fenerbahçe iki golcüsüyle Bodrumspor engelini aştı

Manchester United önündeki etkili futboluyla alkış alan Sarı-Lacivertliler 15. dakikada En Nesyri ile üstünlüğü yakaladı. 55. dakikada sahne alan Dzeko skoru 2-0’a taşıdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Fenerbahçe iki golcüsüyle Bodrumspor engelini aştı

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Fener güle oynaya... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan Sarı-Lacivertliler sahasında Bodrumspor engelini zorlanmadan 2-0'la açtı... Kanarya lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirirken, maç fazlasıyla Beşiktaş'ı geçip 3. sıraya tırmandı.

KALECİDEN BÜYÜK BİR HATA
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can'ın ortasında kaleci Sousa topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla golü attı: 1-0. 38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa topu kornere çeldi.

ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇTI
55. dakikada kaleci ve savunmanın hatasında Sofyan Amrabat tekte Dzeko'yu gördü. Boşnak yıldız da düzgün bir vuruyla skoru 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe kalan dakikalarda fırsatları değerlendiremeyince maç bu skorla tamamlandı.

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