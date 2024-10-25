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Manchester'a şans tanımıyor

Fenerbahçe, İngiliz devini ağırladığı son 3 Avrupa maçını kaybetmedi. Rakibi karşısında en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Manchester’a şans tanımıyor

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İngiltere'nin güçlü takımlarından Manchester United'ı ağırladığı son 3 Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), bu turnuvalarda bir rakibi karşısında yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht Portekiz temsilcisi Benfica ve Hollanda Ligi'nin güçlü takımlarından PSV Eindhoven'a karşı da evinde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

AMRABAT: GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Fener'in yıldızı Amrabat, "Harika bir maç çıkardık. İlk yarı çok fazla fırsat kaçırdık. Bu pozisyonlarla galibiyeti kaçırdık" dedi.

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