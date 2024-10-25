Manchester’a şans tanımıyor

İngiltere'nin güçlü takımlarından Manchester United'ı ağırladığı son 3 Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (2G 1B), bu turnuvalarda bir rakibi karşısında yakaladığı en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht Portekiz temsilcisi Benfica ve Hollanda Ligi'nin güçlü takımlarından PSV Eindhoven'a karşı da evinde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

AMRABAT: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Fener'in yıldızı Amrabat, "Harika bir maç çıkardık. İlk yarı çok fazla fırsat kaçırdık. Bu pozisyonlarla galibiyeti kaçırdık" dedi.