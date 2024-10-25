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İsyan etti kırmızıyla atıldı

Jose Mourinho, Osayi’nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakeme itiraz ettiği içink ırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
İsyan etti kırmızıyla atıldı

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Maçın 56. dakikasında M.United ceza sahasında yaşanan pozisyonda Ugarte, Osayi Samuel'in ayağına müdahalede bulundu. Nijeryalı yıldız bu hamle sonrasında acı içersinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazında bulundular. Turpin, VAR'la konuştuktan sonra 'Devam' kararı verdi.

Bu karardan sonra tribünlerden de tepkiler yükseldi. İtirazlarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü ve sonrasında tribüne çıktı. Maçtan sonra konuşan Portekizli hoca, "Takım harika bir performans sergiledi. Futbolcuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Daha iyi olan taraf açık olan bizdik. Onların ilk yarıda tek şutu vardı" dedi.

ADA'DA MANŞET OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gördüğü kırmızı karttan sonra tribünlere çıkması İngiliz medyasında gündem oldu.

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