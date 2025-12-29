Dışişleri detayları duyurdu! Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı

PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karşılıklı karar alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi;

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.

