Fenerbahçe, Manchester United’ı elinden kaçırdı

Son günleri büyük bir sıkıntı içinde geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler belki de sezonun en iyi futbolunu sergilerken, 3 maç sonunda puanını 5'e çıkarmayı başardı.

ONANA ADETA DEVLEŞTİ

15. dakikada hızlı gelişen Manchester United atağında Eriksen sert bir vuruşla golü attı: 0-1. 23. dakikada Szymanski çevirdi, boşta kalan topu defans uzaklaştırdı. 37. dakikada En Nesyri üst üste iki pozisyonda Onana'yı geçemedi. 49. dakikada Maximin çok iyi ortaladı, En Nesyri kafayla golü attı: 1-1. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmedi ve Kadıköy'de puanlar paylaşıldı.