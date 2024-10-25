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Fenerbahçe, Manchester United'ı elinden kaçırdı

Kanarya 15’te Eriksen’in attığı gole 49’da En Nesyri ile yanıt verdi. Önemli fırsatları tepen Fener futboluyla taraftarını mutlu etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Fenerbahçe, Manchester United’ı elinden kaçırdı

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Son günleri büyük bir sıkıntı içinde geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler belki de sezonun en iyi futbolunu sergilerken, 3 maç sonunda puanını 5'e çıkarmayı başardı.

ONANA ADETA DEVLEŞTİ
15. dakikada hızlı gelişen Manchester United atağında Eriksen sert bir vuruşla golü attı: 0-1. 23. dakikada Szymanski çevirdi, boşta kalan topu defans uzaklaştırdı. 37. dakikada En Nesyri üst üste iki pozisyonda Onana'yı geçemedi. 49. dakikada Maximin çok iyi ortaladı, En Nesyri kafayla golü attı: 1-1. Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmedi ve Kadıköy'de puanlar paylaşıldı.

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