PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başakşehir’in kabus gecesi

Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde Celje’ye deplasmanda farklı mağlup oldu. İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Başakşehir’in Slovenya deplasmanındaki tek golünü Yunan yıldız Pelkas attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Başakşehir’in kabus gecesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, Slovenya deplasmanında Celje'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Sloven ekibinin gollerini 5. dakikada Svetlin, 30'da Brnic, 34'te Seslar, 51 ve 77. dakikalarda Kucys kaydetti.

Temsilcimiz Başakşehir'in tek sayısı ise 75. dakikada Pelkas'tan geldi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışında kaldı. Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltti. İstanbul ekibi, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.Çağdaş Atan'ın öğrencileri bir sonraki maçında Kopenhag ile karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
SON DAKİKA