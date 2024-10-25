Başakşehir’in kabus gecesi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, Slovenya deplasmanında Celje'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Sloven ekibinin gollerini 5. dakikada Svetlin, 30'da Brnic, 34'te Seslar, 51 ve 77. dakikalarda Kucys kaydetti.

Temsilcimiz Başakşehir'in tek sayısı ise 75. dakikada Pelkas'tan geldi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışında kaldı. Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltti. İstanbul ekibi, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.Çağdaş Atan'ın öğrencileri bir sonraki maçında Kopenhag ile karşılaşacak.