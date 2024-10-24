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Yaptın yine yaparsın

Fenerbahçe daha önce 3 kez yendiği Manchester United ile Avrupa Ligi’nde karşılaşıyor. Ülker Stadı’ndaki maç saat 22.00’de başlayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Yaptın yine yaparsın

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile İngiliz devi Manchester United, 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Daha önce rakibini 3 kez mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da yeni bir destan daha yazmak için sahaya çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı Fransız Clement Turpin yönetecek. Samsun'da 2 puan kaybederek ligdeki zirve yarışından uzaklaşan Sarı-Lacivertliler taraftarını Avrupa'da mutlu etmek istiyor. Zorlu maratona 2-1'lik Union Saint- Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. Kanarya bugün kazanarak 7 puana ulaşmak istiyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, 2 puanı bulunuyor.

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