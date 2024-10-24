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Ne oynayacağımıza uzmanlar karar versin

Portekizli hoca, ‘M.United maçına nasıl bir oyun planıyla maça çıkacaksınız?’ sorusuna “Gazeteleri okuyacağım, televizyonları izleyeceğim ve uzmanlar ne diyorsa onu yapacağım” yanıtını verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Ne oynayacağımıza uzmanlar karar versin

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu. 'Manchester United maçına nasıl bir oyun planıyla maça çıkacaksınız?' sorusuna Portekizli çalıştırıcı şu cevabı verdi: "Gazeteleri okuyacağım, televizyonları izleyeceğim ve uzmanlar ne diyorsa onu yapacağım. Sol bek için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alabilirim. O uzmanların hep çözümü var. Türkçe bilmesem de Sizi dinlemek isterim. Belki Szymanski dersiniz. Hızlı ve sol ayaklı. Uzmanlar böyle derse onu koyarız" Portekizli hoca, "Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır. Maksimum güçle buraya gelecekler. West Ham maçı için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım" dedi. Jose Mourinho, 'Fenerbahçe'nin geçen sezona göre daha temposuz olduğu söyleniyor' yorumuna, "Bu sizin düşünceniz" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde ile ilgili olarak ise, "Jayden Oosterwolde'nin bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti" ifadelerini kullandı.

O OYUNCULAR HARİKA DEĞİL
Mourinho, basın toplantısında "Harika sandığınız bazı oyuncular harika değiller. Bazen takım için kritik hatalar yapıyorlar" şeklinde bir yorumda bulundu. Portekizli hocanın bu sözleri İrfan Can Kahveci için söylediği iddia edildi. Mourinho ile birlikte basın toplantına çıkan Sebastian Szymanski, az skor üretmesiyle ilgili olarak, "Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum" dedi.

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