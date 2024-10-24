Asgari ücrete enflasyon ayarı

Yıl sonu yaklaşırken, hemen herkesin gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret merakla beklenirken, ekonomi yönetiminden önemli mesajlar geliyor.

CEVDET YILMAZ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ'in 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı'sında, "Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık. Bu yıl da yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesimi ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız" dedi.

1 AYLIK MARATON

Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücretin 1 Ocak itibariyle ne kadar artacağını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına aralık ayı başında başlayacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden 5'er üyenin yer aldığı komisyon, kararını yıl sonuna kadar verecek. Gelen mesajlar, yeni ücret belirlenirken en önemli parametrenin enflasyon olacağını gösteriyor. Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Eğer bu oran yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 58 liraya çıkacak. Çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak. Buna göre asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek.

TÜRK-İŞ VERİLERİNİ MASAYA TAŞIYACAK

Türk-İş'in son araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira. Toplantılarda Türk-İş'in araştırmayı masaya taşıyıp bu rakamı aşan bir talepte bulunması bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 51.19'luk bir artış söz konusu olacak. Bu durumda brüt asgari ücret 30 bin 242 liraya ulaşacak.

REFAH PAYI HESABI

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulanırken, bu yıl ise yapılmadı. Ayrıca belirlenecek yeni ücret 2025 yılı boyunca geçerli olacak. Bu nedenlerle çalışanlar yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış istiyor. Bu kapsamda refah payı ile zam oranının yükseltilmesi bekleniyor. Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 45'i bulursa asgari ücret net 24 bin 653, brüt 29 bin 3 liraya çıkacak. Artışın yüzde 50'yi bulması halinde de asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak.