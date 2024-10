Sorun sistemde değil uygulamada!

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun tartışılan isim Jose Mourinho ile kriz toplantısı yaptığı belirlendi. Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın oyun planı, sergilenen futbol ve yönetimin rahatsızlıkları masaya yatırıldı. Mourinho'nun sistemiyle ilgili yapılan hiçbir eleştiriyi kabul etmediği ve "Sorun hangi taktikle oynadığımız değil. Sorun benim istediğim taktiğin sahada doğru şekilde uygulanmaması" dediği belirlendi. Portekizli hocanın ayrıca İrfan Can, Çağlar, İsmail, Osayi Samuel ve Oğuz Aydın'la ilgili yaşadığı sıkıntıları da Branco'ya anlattığı ifade edildi. Mourinho'nun İrfan Can'ı çok statik ve yumuşak bulduğu, İsmail'in de sürekli alanını kaybettiğinden şikayet ettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Mert Müldür'ü daha uzun ve kalın olduğu için Osayi'ye tercih ettiği, Oğuz'un da savunma özellikleri hiç gelişmediği için oynatmadığı gelen bilgiler arasında. Jose Mourinho'nun Çağlar'la ilgili ise, "Rakibe baskı yapmıyor, sürekli geri kaçıyor" dediği öne sürüldü.

İŞTE MOURINHO'NUN YAPTIĞI ŞİKAYETLER:

İrfan Can Kahveci: Çok statik. Sert ve agresif oynamıyor.

İsmail Yüksek: Taktiğe uymuyor. Pozisyonunu kaybediyor.

Osayi: Hava topları problemli. Defansif olarak sıkıntılı.

Oğuz Aydın: Savunma yardımını bilmiyor. Çok fazla eksiği var.

Çağlar Söyüncü: Baskıyı önde yapmıyor. Rakiplerinden kaçıyor.