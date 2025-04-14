343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artış gösterdi" bilgisini paylaştı.

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Rapora göre; ilk çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 2.6 ile imalat sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 2.4'lük açık iş oranı ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve yüzde 1.9'luk açık iş oranı ile inşaat sektörü takip etti. Açık iş oranı en yüksek olan imalat sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla düz dikiş makineci, makineci (dikiş), metal mamuller montaj işçisi, beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) ve lastik üretim elemanı olarak belirlendi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe en fazla aranan meslekler sırasıyla garson (servis elemanı), mutfak görevlisi, servis komisi, bulaşıkçı (stevard) ve temizlik görevlisi mesleklerinde bulunurken, açık iş oranı en yüksek üçüncü sektör olan inşaatta ise en çok aranan meslekler sırasıyla elektrikçi (genel), sıvacı, inşaat işçisi, sıhhi tesisatçı ve elektrik tesisatçısı ve pano montörü/ elektrik tesisatçısı olarak belirlendi.