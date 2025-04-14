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İran'la sıkı fıkı olan PKK'lı Cemil Bayık'a BBC Farsça cilası! İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu'da kazanır

İran'a yakınlığıyla bilinen PKK elebaşı Cemil Bayık, BBC Farsça'ya konuştu. Fesih ve kongre kararı için ayak direyen Bayık, "Kürt sorununa askeri çözüm önermek istiyoruz" şeklinde küstah ifadelerle süreci baltalamak istedi. Daha sonra İmralı üzerinden şart koşmaya niyetlendi. Bayık "Türk devleti bizi yok etme politikasında ısrar ediyor. Türkiye'ye gitmek demek hapse girmek demektir" deyip İsrail'e sığındı. Tel Aviv'e "Bizi yanına çeken Orta Doğu'da kazanır" mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:14
İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır

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27 Şubat 2025'te İmralı'dan PKK'nın selası okundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, "Tüm gruplar silah bıraksın. PKK fesih kongresi toplasın" diyerek örgütü lağvetmeye dönük adım attı.

Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü. DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

Ancak PKK'dan hala beklenen adım gelmedi. Ne fesih kararı alındı ne de kongre duyurusu yapıldı. Kandil'deki terör baronları sıraya girip süreci sabote etmeye dönük eylem ve söylemler geliştirdi. Her gün bir elebaşı örgütün propaganda organlarında boy gösterip "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıraladı.

BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)

Son olarak topa büyükbaş terörist Cemil Bayık girdi.

PKK'YA BBC CİLASI! KANDİL'DEN "BAYIK" PAZARLIK

İngiliz BBC'nin Farsça yayın yapan kanalına röportaj veren Bayık, zehirli bir dile sarılıp süreci provoke etmeye dönük sözler sarf etmekten geri durmadı.

Önce "Biz Türkiye'nin bu süreçte ciddi olup olmadığını sormuyoruz. Ciddi olan biziz. Kürt sorununa askeri çözüm önermek istiyoruz. Bunu siyasi ve hukuki yollarla çözmek istiyoruz. Türkiye'yi bazı adımlar atmaya zorlamak istiyoruz" diyerek küstah bir pazarlığa girişti.

Sonra da "Bizimle Türk devleti arasında hiçbir temas, görüşme, tartışma olmadı. Önder Apo İmralı'da onlarla görüşüyor; Önder Apo'nun yazışma ve taleplerinin metninden İmralı Cezaevi'nde devlet yetkilileriyle müzakere ettiği anlaşılmaktadır. Bu müzakerelerin içeriğini ve sonucunu bilmiyoruz. Fakat Türk devleti bizi yok etme politikasında ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

DİPNOT: Cemil Bayık, İran'a yakınlığıyla bilinen PKK'lılardan. Bir dönem Bayık'la Kasım Süleymani'nin görüştüğü Haşdi Şabi'nin PKK'ya maddi destek sağladığı gündeme gelmişti. Daha sonra Cemil Bayık "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafında bulunmuştu.

BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)


FESİH VE KONGRE İÇİN AYAK DİREDİ

PKK'lı teröristbaşı, fesih ve kongre kararında ayak diredi.

"Bu durumda Türkiye'ye nasıl dönebiliriz? Türkiye'ye gitmek demek hapse girmek demektir. Elbette hiç kimse böyle bir tutsaklık yaşamak istemez" diyen Bayık şart koşmaya kalktı.

İmralı bahanesine sığınıp "Bizim tek şartımız İmralı Cezaevi'nde Apo'ya uygulanan tecridin kaldırılması ve onun özgürce çalışabilmesidir" dedi.

BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)


İSRAİL'E YANLADI: BİZİ YANINA ÇEKEN ORTA DOĞU'DA KAZANIR

Öte yandan PKK'nın her zaman olduğu gibi yine İsrail'den medet umduğu görüldü.

Elebaşı Bayık, "Yahudi ve Arap sermayedarlar anlaşmıştır. İran ve Türkiye, Orta Doğu'da eski nüfuzlarına sahip değildir, Türkiye kazanımlarının çoğunu kaybetmiştir, bu yüzden korkmaktadır. Kürtlerin tutumu değişti ve uluslararası alanda tartışılıyor. Şimdi herkes Kürtleri kendine çekmeye çalışıyor ve bunu başaran Orta Doğu'da kazanacak" diyerek İsrail'e yanladı.

PKK/ KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar



Bu Kandil'in İsrail'le ilk flörtü değil...

Daha önce de PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil. İsrail'le ilişki kurabiliriz" demişti.

Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden Tel Aviv ise PKK'yı piyon olarak kullanma peşinde.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, PKK/YPG'li teröristlerle görüşmüş "Kürt ortaklarımız" diyerek terör örgütüne açıktan destek vermişti. Daha sonra da YPG elebaşlarıyla telefonda görüşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


"KÜRT KARDEŞLERİM SİYONİST İSRAİL'İN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"

Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere dönük tarihi uyarısı önem kazandı.

Erdoğan, 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" demişti.

İsrail'in PKK'yı maşa olarak kullandığını söyleyen Erdoğan, "İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kürt kardeşlerim senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz. İsrail aparatlarını aradan çıkar" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz.

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