İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır

BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)
İSRAİL'E YANLADI: BİZİ YANINA ÇEKEN ORTA DOĞU'DA KAZANIR
Öte yandan PKK'nın her zaman olduğu gibi yine İsrail'den medet umduğu görüldü.
Elebaşı Bayık, "Yahudi ve Arap sermayedarlar anlaşmıştır. İran ve Türkiye, Orta Doğu'da eski nüfuzlarına sahip değildir, Türkiye kazanımlarının çoğunu kaybetmiştir, bu yüzden korkmaktadır. Kürtlerin tutumu değişti ve uluslararası alanda tartışılıyor. Şimdi herkes Kürtleri kendine çekmeye çalışıyor ve bunu başaran Orta Doğu'da kazanacak" diyerek İsrail'e yanladı.
Bu Kandil'in İsrail'le ilk flörtü değil...
Daha önce de PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil. İsrail'le ilişki kurabiliriz" demişti.
Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden Tel Aviv ise PKK'yı piyon olarak kullanma peşinde.
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, PKK/YPG'li teröristlerle görüşmüş "Kürt ortaklarımız" diyerek terör örgütüne açıktan destek vermişti. Daha sonra da YPG elebaşlarıyla telefonda görüşmüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)
"KÜRT KARDEŞLERİM SİYONİST İSRAİL'İN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"
Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere dönük tarihi uyarısı önem kazandı.
Erdoğan, 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" demişti.
İsrail'in PKK'yı maşa olarak kullandığını söyleyen Erdoğan, "İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
"Kürt kardeşlerim senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz. İsrail aparatlarını aradan çıkar" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz.