İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır

BBC Farsça'ya konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, İmralı'yı takmadı İsrail'e yanladı (Takvim.com.tr)





İSRAİL'E YANLADI: BİZİ YANINA ÇEKEN ORTA DOĞU'DA KAZANIR



Öte yandan PKK'nın her zaman olduğu gibi yine İsrail'den medet umduğu görüldü.



Elebaşı Bayık, "Yahudi ve Arap sermayedarlar anlaşmıştır. İran ve Türkiye, Orta Doğu'da eski nüfuzlarına sahip değildir, Türkiye kazanımlarının çoğunu kaybetmiştir, bu yüzden korkmaktadır. Kürtlerin tutumu değişti ve uluslararası alanda tartışılıyor. Şimdi herkes Kürtleri kendine çekmeye çalışıyor ve bunu başaran Orta Doğu'da kazanacak" diyerek İsrail'e yanladı.





Bu Kandil'in İsrail'le ilk flörtü değil...



Daha önce de PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil. İsrail'le ilişki kurabiliriz" demişti.



Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden Tel Aviv ise PKK'yı piyon olarak kullanma peşinde.



İsrail Dışişleri Bakanı Saar, PKK/YPG'li teröristlerle görüşmüş "Kürt ortaklarımız" diyerek terör örgütüne açıktan destek vermişti. Daha sonra da YPG elebaşlarıyla telefonda görüşmüştü.