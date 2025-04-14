MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: CHP kaos siyasetine hız verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli , CHP 'nin kaos siyasetine hız verdiğini belirterek, "CHP'nin hakaret üslubunu hıyanet sınırına kadar dayanmıştır. CHP kriz, kaos ve kargaşa siyasetine azgınlaşmış, ihtirasların refakatiyle hız vermiştir. İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle karara bağlanması gerekmektedir." dedi.

CHP lideri Özgür Özel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



CHP GENEL BAŞKANI OTOKONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Bahçeli, "İmza toplayarak bir ülkenin erken seçime gitmesi diye bir şey de ancak tahayyül ve tenakuz aleminin bir mahsulü olup yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı'nın otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır." ifadelerini kullandı.