Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.
Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü. DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.
DEM PARTİ: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.
DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.
BAKAN TUNÇ İMRALI HEYERTLİ İLE GÖRÜŞECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM Parti İmralı heyetini Cuma günü saat 14'00'te kabul edecek.
Heyet, Bakan Tunç'la yaptığı görüşme sonrası İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak.