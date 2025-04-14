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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşecek. Tunç, DEM heyetiyle cuma günü saat 14.00'te bir araya gelecek.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:21
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu

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Terörsüz bir gelecek inşa etme uğruna atılan adımlar sonuç verdi. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin telkinleri sonrası İmralı PKK'nın selasını okudu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)


Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü. DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

DEM PARTİ: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.

DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr)


BAKAN TUNÇ İMRALI HEYERTLİ İLE GÖRÜŞECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da DEM Parti İmralı heyetini Cuma günü saat 14'00'te kabul edecek.

Heyet, Bakan Tunç'la yaptığı görüşme sonrası İmralı Adası'na gidip 4. kez elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak.

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