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Teröristbaşı Öcalan'ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı

"PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" diyen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın daha önce hiç görülmeyen fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde Öcalan'ın 1970’li yılların başında Diyarbakır’da Tapu Kadastro'da çalıştığı döneme ait fotoğraflar ve ilkokul karnesi yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:41
Teröristbaşı Öcalan’ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı

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İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK ve ona bağlı tüm örgütlerin anlam yoksunluğuna düştüğünü belirterek "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan, "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" dedi.

Son olarak Ramazan Bayramı vesilesiyle ailesi ile görüşen Öcalan, "Barışı inşa etmek için gücümüz oranında katkımızı sunacağız. Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Öcalan 27 Şubat'ta ʺPKK kendini feshetsinʺ demişti (Takvim.com.tr)Öcalan 27 Şubat'ta ʺPKK kendini feshetsinʺ demişti (Takvim.com.tr)


BU FOTOĞRAFLAR DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ

Öte yandan "PKK kendini feshetsin" diyen Öcalan'ın daha önce hiç görülmeyen bir fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o görüntüler:

Teröristbaşının ilkokul karnesi (Takvim.com.tr)Teröristbaşının ilkokul karnesi (Takvim.com.tr)

- Teröristbaşı Öcalan'ın ilkokula gittiği dönemden karnesi

Teröristbaşı (ortada) ve arkadaşları (Takvim.com.tr)Teröristbaşı (ortada) ve arkadaşları (Takvim.com.tr)

- Öcalan ver arkadaşlarının 1969 tarihli futbol turnuvasından bir kare

Teröristbaşı (ortada) ve arkadaşları (Takvim.com.tr)Teröristbaşı (ortada) ve arkadaşları (Takvim.com.tr)

- Öcalan'ın 1970'li yılların başında Diyarbakır'da Tapu Kadastro'da çalıştığı döneme ait fotoğrafı ilk kez servis edildi.

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