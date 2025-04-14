Teröristbaşı Öcalan’ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı

Türkiye Ekim 2024'ten bu yana "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde gelişen sürece şahitlik ediyor.



İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK ve ona bağlı tüm örgütlerin anlam yoksunluğuna düştüğünü belirterek "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan, "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" dedi.



Son olarak Ramazan Bayramı vesilesiyle ailesi ile görüşen Öcalan, "Barışı inşa etmek için gücümüz oranında katkımızı sunacağız. Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.