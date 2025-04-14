Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede
Nisan ayında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları ve beklenmedik kar yağışları tarım üreticilerini zor durumda bıraktı. 36 ilde etkili olan zirai don başta Malatya'nın kayısısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem ve Trabzon hurması gibi birçok tarım ürününde ciddi hasara yol açtı. Peki zirai don hangi ilde neyi etkiledi? İşte liste liste zarar verdiği besinler.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:58