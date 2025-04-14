Kadraj Galeri Kadraj İkon Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

Nisan ayında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları ve beklenmedik kar yağışları tarım üreticilerini zor durumda bıraktı. 36 ilde etkili olan zirai don başta Malatya'nın kayısısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem ve Trabzon hurması gibi birçok tarım ürününde ciddi hasara yol açtı. Peki zirai don hangi ilde neyi etkiledi? İşte liste liste zarar verdiği besinler.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:58
Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle kayısı, elma, ceviz, üzüm ve fındık üretimi yapılan bölgelerde ciddi zarar oluştu. Özellikle çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarının bu dondan büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

36 İLDE TARIMSAL ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Türkiye nisan ayında mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve kar yağışıyla adeta kışa geri döndü. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar, 36 ilde tarımsal üretimi ciddi biçimde etkiledi.

Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

İŞTE İLLERE GÖRE ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN BESİNLER:

Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

MALATYA

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da gece sıcaklıklarının -7 dereceye kadar düşmesiyle binlerce kayısı ağacı zarar gördü.

Vali Seddar Yavuz,"Ziraat mühendislerimiz sahada, zarar tespiti hızla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya ekonomisi için hayati öneme sahip kayısı, bu yıl büyük darbe aldı. Hasat beklentisi ciddi ölçüde düştü." dedi.

Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede

ELAZIĞ
Baskil, Ağın ve Keban başta olmak üzere birçok ilçede kayısı, badem ve üzüm bağları etkilendi.

İl Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Akçatepe Köyü Muhtarı Hadi Fırat, "Ağaçlardaki çiçeklerin tamamı döküldü. Don olayı sabaha karşı ani oldu. Ağaçlar simsiyah oldu." açıklamasında bulundu.