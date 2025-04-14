ELAZIĞ

Baskil, Ağın ve Keban başta olmak üzere birçok ilçede kayısı, badem ve üzüm bağları etkilendi.

İl Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Akçatepe Köyü Muhtarı Hadi Fırat, "Ağaçlardaki çiçeklerin tamamı döküldü. Don olayı sabaha karşı ani oldu. Ağaçlar simsiyah oldu." açıklamasında bulundu.