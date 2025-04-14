SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Kabine'nin gündeminde terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyonun yanı sıra öğretmen atama takvimi de olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 07:43
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

En son 24 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilmişti ve yaklaşık 3 haftalık aranın ardından şimdi gözler yeni haftada Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına çevrildi.

Kabine toplanıyor

Yeni haftada Kabine'nin 15 Nisan Salı günü Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanması bekleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

HANGİ BAŞLIKLAR ELE ALINACAK?
Kabine'de kritik başlıklar masada olacak. İç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırılacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞLIĞI

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Başkan Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. İşte Kabine'de terörsüz Türkiye başlığının olacağını ifade edebiliriz.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Suriye'deki son durum da ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalamasının ardından Kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında olacak.

Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği gümrük tarifeleri ve olası Erdoğan – Trump görüşmesi de başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de kablo döşenmesi konusu da gündemde olacak. Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğünden kaynaklanan yetki alanlarının kullanılması için atılabilecek adımlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu'na da ayrı bir parantez açılacağını ifade edebiliriz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Türk Telekom
Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?
Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero’dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?
Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028’e
Türkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD’nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklama
Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! 2 doktor hakkında karar verildi: Mesajları ortaya çıkınca ilk iş bakın ne yapmışlar...
Şampiyonluk yolundan dönüş yok! Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
İsrailli bakanın kızından cinsel istismar suçlaması! Eşi ve oğlu da için içinde! Skandalı örtbas çabasına girdiler...
Sağdan soldan Zubkov! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-0 | MAÇ SONUCU
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi
İsrail Gazze’deki tek ’tam kapasiteli’ hastaneyi vurdu! Mescid-i Aksa’ya siyonist baskın: Uluslararası topluma acil çağrı
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat’a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi
İstanbul’da yüz binler Gazze’deki soykırım için bir araya geldi: Gazze ölüyor ayağa kalk!