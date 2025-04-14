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İstanbul'da halk otobüsü esnafının CHP'li İBB'den alacağı 5 milyarı aştı: Sorun çözülmezse toplu ulaşım sistemi çöker

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, CHP'li yönetimin göreve geldiğinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödemeleri gecikmeli aldıklarını ifade ederek hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. İBB'den alacaklarının 5 milyar lirayı aştığını belirten İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:23
İstanbul’da halk otobüsü esnafının CHP’li İBB’den alacağı 5 milyarı aştı: Sorun çözülmezse toplu ulaşım sistemi çöker

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

İŞLETMECİLERİ DAYANMA SINIRININ SONUNA GELDİ
Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.

Esnaf daha önce de İBB'yi protesto etmişti. (AA)Esnaf daha önce de İBB'yi protesto etmişti. (AA)

TOPLAM ALACAĞIMIZ 5 MİLYARI AŞTI
Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.

Esnaf daha önce de İBB'yi protesto etmişti. (AA)Esnaf daha önce de İBB'yi protesto etmişti. (AA)

ÇÖZÜM ÜRETİLMEZSE SİSTEM ÇÖKER
Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."

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