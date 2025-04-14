Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih

Pervin Buldan: Sayın Cumhurbaşkanı süreci sahiplendi, tarihi bir görüşme oldu (Takvim.com.tr)





Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti Van vekili Pervin Buldan, Roma'da teröristbaşı Öcalan adına düzenlenen bir etkinlikte İmralı Heyeti olarak Beştepe'de yaptıkları görüşmeye ilişkin konuştu.



"SAYIN CUMHURBAŞKANI SÜRECİ SAHİPLENDİ, TARİHİ BİR GÖRÜŞME"



Başkan Erdoğan'ın süreci sahiplendiğini, devletin "kararlı" olduğunu ifade eden Buldan, "Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez İmralı Heyeti'ni kabul etmiş oldu. Kendisi hem bizim aktarımlarımızı dinledi ve önerilerimizi dikkate alan bir noktadan süreci sahiplendi. Bu konuda onlarda da bir kararlılık var. Sürecin sahiplenmesi konusunda Öcalan'ın bir irade ve kararlılık ortaya koyduğunu söylüyoruz. Aynı kararlılığın iktidar tarafından da olduğunu gördük. Bu yönüyle önemli tarihi bir görüşme" dedi.



Sürece dair yasal bazı düzenlemelerin olması gerektiğini söyleyen Pervin Buldan, "Çıkarılması gereken yasalar var. Bunları tek tek söylemek yerine yasal zeminlerin oluşması gerektiğini ifade ettik. Yasal bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini sürece katkı anlamında olması gerektiğini ifade ettik. Onlar bu konuda negatif değildi açıkçası. Ama nelerin olacağına dair bir ayrıntı yok" ifadelerini kullandı.