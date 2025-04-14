Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında gerçekleşen kritik görüşmede, PKK'nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi süreci masaya yatırıldı.
DEM'den Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da yer aldığı 1.5 saatlik zirvede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta İmralı'dan gönderdiği "Silah bırakın, örgütü feshedin" çağrısının ardından oluşan yeni siyasi iklim değerlendirildi.
DEM PARTİ: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti. DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.
Pervin Buldan: Sayın Cumhurbaşkanı süreci sahiplendi, tarihi bir görüşme oldu (Takvim.com.tr)
Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Parti Van vekili Pervin Buldan, Roma'da teröristbaşı Öcalan adına düzenlenen bir etkinlikte İmralı Heyeti olarak Beştepe'de yaptıkları görüşmeye ilişkin konuştu.
"SAYIN CUMHURBAŞKANI SÜRECİ SAHİPLENDİ, TARİHİ BİR GÖRÜŞME"
Başkan Erdoğan'ın süreci sahiplendiğini, devletin "kararlı" olduğunu ifade eden Buldan, "Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez İmralı Heyeti'ni kabul etmiş oldu. Kendisi hem bizim aktarımlarımızı dinledi ve önerilerimizi dikkate alan bir noktadan süreci sahiplendi. Bu konuda onlarda da bir kararlılık var. Sürecin sahiplenmesi konusunda Öcalan'ın bir irade ve kararlılık ortaya koyduğunu söylüyoruz. Aynı kararlılığın iktidar tarafından da olduğunu gördük. Bu yönüyle önemli tarihi bir görüşme" dedi.
Sürece dair yasal bazı düzenlemelerin olması gerektiğini söyleyen Pervin Buldan, "Çıkarılması gereken yasalar var. Bunları tek tek söylemek yerine yasal zeminlerin oluşması gerektiğini ifade ettik. Yasal bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini sürece katkı anlamında olması gerektiğini ifade ettik. Onlar bu konuda negatif değildi açıkçası. Ama nelerin olacağına dair bir ayrıntı yok" ifadelerini kullandı.
Pervin Buldan (Takvim.com.tr)
HAZİRANI İŞARET ETTİ: YASALAR ÇIKARILIRSA NU İŞİN TAMAMLANDIĞINDAN SÖZ EDEBİLİRİZ
Buldan, PKK
'nın fesih ve kongre takvimine değindi, "Hazirana kadar adımlar hızlı bir şekilde atılırsa sürecin tamamlanacağını düşünüyorum"
dedi.
"Ne olursa süreç 'tamamlanmış' diyebiliriz?" sorusuna yanıt veren Buldan şu ifadeleri kullandı:
"Yasalar çıkarılır, PKK fesih kararı alır, bunun şartları olgunlaşırsa, kongre toplanır ve kararını alırsa aynı zamanda iktidar tarafı kendi cephesinden yapması gerekenleri ortaya koyup yaparsa, yasaları hızlı bir şekilde çıkarırsa o zaman birkaç ay içinde bu işin tamamlandığından söz edebiliriz"
Yasal düzenlemeler için bir çalışma içerisinde olduklarını bildiren Pervin Buldan, "İktidar cephesinde de bir çalışma var ve bunu şu an açıklamıyoruz" şeklinde konuştu.